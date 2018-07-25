Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

Taksi şoförü Yalınız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden Esenyurt’a yolcu götürdüğünü, aracın dönüşü sırasında arka koltukta bir çanta olduğunu fark ettiğini söyledi.

Esenyurt'taki evine gittikten 2 saat sonra çantanın olmadığını fark ettiğini kaydeden Külekçi, "En son ihtimal takside unuttuğumu düşündüm. Çantamı bir Erzurum'da bir de taksi ücretini öderken çıkarmıştım. Havalimanına geldikten sonra güvenlik görevlilerine durumu söyledim. Taksiciler bizi buraya yönlendirdi. Dernek başkanı Fahrettin Can ile telefonda görüştüm ve buraya geldim." dedi.

Taksi şoförünü görünce hemen tanıdığını ifade eden Külekçi, "Altınları kaybettiğimi anlayınca şoka girdim. Şoka girdiğim için bulup bulamayacağımı hiç düşünmedim. Allah'a bıraktım. Kaybolsaydı da nasipten çıkmış derdim. Gün parası ve ekmek parası gibi şeylerden tasarruf ettiğim birikimlerim çantadaydı. Çok mutluyum. Bize yardımcı olan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine ve başkanına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Taksi şoförü Yalınız, altınların sahibi geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Bu duruma şükrettiğini dile getiren Yalınız, "Rabbim bize haram lokma yedirmedi. Bugünden sonra da yedirmez." şeklinde konuştu.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkani Fahrettin Can ise kendileriyle çalışan şoförlerin çoğundan işe girerken sabıka kaydı istediklerini belirtti.

Kendi taksilerinde unutulan ve bırakılan eşyaların hemen bulunabildiğini dile getiren Can, "Bu nedenle yolculara, muhakkak duraktan binmelerini tavsiye ediyoruz. Yüksel arkadaşımızı biz ayın değil yılın şoförü olarak göstermeyi planlıyoruz. Yılın şoförü olduğu için belki bu kadar altın veremeyiz ama ona küçük altın hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

