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Taksim çiçekçilerinin dükkanları yeni yerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Taksim çiçekçilerinin dükkanları yeni yerinde

İSTANBUL (AA) - Taksim'deki çiçekçilerin tarihi Maksem'in Taksim Meydanı'na bakan tarafında yer alan dükkanları sökülerek, belirlenen yeni yerlerine taşındı.

Daha önce İstiklal Caddesi’nin hemen başlangıcındaki bölüme İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından inşa edilen 9 dükkan, işçiler tarafından sökülerek vinç yardımıyla belirlenen yeni alana kuruldu.

Ana taşıyıcıları çelik konstrüksiyon olan ve etrafı ile tavanı camdan oluşan dükkanlar, Taksim Meydanı'nın Tarlabaşı Bulvarı'na konuldu.

Çiçekçiler, yakın zamanda, yeni dükkanlarında satış yapmaya başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
çiçekçiler Taksim Taşınma

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