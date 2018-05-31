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Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Taksim Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrilmesinin ardından saat 16.00 sıralarında kapatıldı.

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

2013 yılında yaşanan eylemlerinin 5’inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı, alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı. Parka gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlere ait polisler park içindeki vatandaşları uyararak dışarı çıkarttı.

GEZİ PARKI

Öte yandan park içindeki oyun parkında çocuğunu oynatan bir anne ile turistlerde polisler tarafından uyarılarak dışarı çıkarıldı.

GEZİ PARKII


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Anahtar Kelimeler:
gezi parkı Taksim taksim gezi parkı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
reisi halk getirdi halk goturur hic bir ali cengiz oyunu reisi kutsal yolculugundan alikoyamaz.
Ülkenin gelişmesini istemeyenlerin isyan ve talan gününün yıl dönümüymüş. Anlaşılan sahiplerinin de umudu iyice kırılmış.
Ne kadar da çok korkuyorlarmış.. vahvah..
haaa yiiinnn 155 i ararıın kürtaj yapıyik burda
ortada geziciler yok, bunlar hala ordamı?tayyib efendi evde zor tuttuğun %50 yi gönderseydin oraya polislere yazık değilmi boş boş oturuyorlar.başka tarafta bir işe yararlardı ya..
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