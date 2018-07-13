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Taksim'de Nostaljik Tramvay bir anda karıştı! Kadınlar gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

Taksim-Tünel arasında sefer yapan Nostaljik Tramvay’da dün akşam saatlerinde aralarında turistlerin de olduğu kadınlar arasında 'ayağa basma' kavgası yaşandı. Kadınlardan biri bastonla saldırınca ortalık karıştı. Kavgaya Taksim’de görevli Özel Harekat Polisleri müdahale ederken kadınlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu.

Taksim-Tünel arasında sefer yapan Nostaljik Tramvay’da dün akşam saatlerinde aralarında turistlerin de bulunduğu kadınlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

KADININ AYAĞINA BASTI

Edinilen bilgiye göre elinde bastonu bulunan Mısırlı kadın turist Nostaljik Tramvay’a bineceği esnada bir kadınının ayağına bastı. İki grup arasında daha sonra sözlü tartışma başladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

Mısırlı kadın turistlerin Türkçe olarak ‘polis’ diye bağırması üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri geldi. Kadınlardan biri kavgada bastonla saldırınca bir anda ortalık karıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadınların bazıları gözyaşlarına boğuldu.

Grubu sakinleştirmeye çalışan Güven Timleri daha sonra turistleri Nostaljik Tramvay’dan indirdi. Birbirlerinden şikayetçi olmayan iki grup daha sonra sessizce dağıldı. Nostaljik Tramvay’daki turistlerin kavgasını vatandaşların film izler gibi izlemesi kameralara yansıdı. (İHA)

taksım ayagına basma kavgası


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Taksim tramvay Nostaljik Tramvay kadın kavga

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