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Taksim’de taksici dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Taksim’de otellerin bulunduğu bölgeye taksiyle gelen Arap turistler, fazla para istediğini iddia ettikleri şoföre tepki gösterince bir grup taksicinin saldırısına uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suudi Arabistan uyruklu turistler, akşam saatlerinde uçaktan inerek havalimanında taksiye bindi.

Bir süre sonra Talimhane bölgesindeki otellerine varan turistler araçtan indi. O sırada taksi şoförü turistlerden ücreti istedi. Ancak ücretin kabarık olduğunu iddia eden turistler, şoföre tepki gösterdi.

taksi

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan diğer taksi şoförleri de olay yerine geldi. Çıkan kavgada turistler taksiciler tarafından darp edildi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde taksici Arap turiste saldırıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim beyoğlu Taksi

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