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Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne ilk kazma vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 11:51 | Son Güncelleme

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkımı için ilk kazma vuruldu. Yerine inşa edilecek 2 bin 500 kişilik bir opera binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

Yıllardır yıkımı gündemde olan AKM'de yıkım işlemleri başladı. AKM'ye ilk kazma vurulurken, çalışmalar da görüntülendi. İşçilerin camları kırmaya başladığı görülürken, çalışmaların da hızlandığı görüldü. Yıkılacak binanın yerine yapılacak 2 bin 500 kişilik opera binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

İnşa edilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

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Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

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Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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48 YIL ÖNCE İNŞA EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet tarihinin sembol yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bundan 48 yıl önce inşa edilmişti. Geçmişte birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında hizmete girdiğinde, dünyanın en büyük dördüncü sanat merkeziydi. AKM, 2008 yılından bu yana kullanılmıyor. Atatürk Kültür Merkezi adı yine 6 Kasım 1971 tarihinde verilmişti. Merkezin daha önceki adı İstanbul Kültür Sarayı'ydı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Atatürk Kültür Merkezi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Amaç Atatürk adı altında değerleri yok etmek ama yüreklerdeki Atatürk sevgisini asla silemezler bu ülke Atatürk 'ün askeri sayesinde ayakta!
@maslan_1980_giphi atma ziyaaaaaaaaaa
@maslan_1980_giphi ulan Ataturkun hatırası deyip niye orayı o halde izbe eski kırık dokuk sekilde bıraktınız o halde soylesene, Ataturkun arkasına saklanmayı bırakın lan artık çıkarın maskelerinizi, eger gerçekten Ataturku seven biri olsaydınız bu devlete biraz olsun faydanız olurdu. sizin normalde aldıgınız nefes bile zarar be bu ulkeye..
@maslan_1980_giphi Atatürk ün değil türk askerinin sayesinde ayakta, Atatürk te bir türk askeriydi zekiydi inan dı ve başardı ...
@underhs2000 sadece bu kadar mı? beyinsiz
Daha büyük daha modern yapı oluyor, yine bazıları işi Atatürk le bağdaşmak istiyorlar amaç ortalığı bulandirmak, her yeniliğe bazıları bir kulp bulmaya çalışıyor.
bu döküntü güzel bi şey olur umarım
Allah tan diliyorum içinde sırf atatürk var diye akm yi yıkmak isteyen varsa Allah bin türlü belasını versin
asıl mesele zaten çatıda bulunacak restorant kime verilecek?benim favorim metin külünk.çamlıca camisi içindeki ticarethaneleri abisi engin külünk işlettiğine göre burası da onlara yakışır.
Benim anlamadığım camları neden kırıyorlar? Düzgünce çıkartılıp geri dönüşüme göndermek bu kadar mı zor?
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