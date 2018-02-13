Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne ilk kazma vuruldu

Yıllardır yıkımı gündemde olan AKM'de yıkım işlemleri başladı. AKM'ye ilk kazma vurulurken, çalışmalar da görüntülendi. İşçilerin camları kırmaya başladığı görülürken, çalışmaların da hızlandığı görüldü. Yıkılacak binanın yerine yapılacak 2 bin 500 kişilik opera binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.
İnşa edilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.
Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.
Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.
48 YIL ÖNCE İNŞA EDİLMİŞTİ
Cumhuriyet tarihinin sembol yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bundan 48 yıl önce inşa edilmişti. Geçmişte birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında hizmete girdiğinde, dünyanın en büyük dördüncü sanat merkeziydi. AKM, 2008 yılından bu yana kullanılmıyor. Atatürk Kültür Merkezi adı yine 6 Kasım 1971 tarihinde verilmişti. Merkezin daha önceki adı İstanbul Kültür Sarayı'ydı.
İHA
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