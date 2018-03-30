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Taksim'deki dehşette flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti.

Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı. Engin K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

BİRİ DAHA ÖNCE YAKALANMIŞTI

Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Engin K.'nın arkadaşı Dursun A.'nın yakalanmıştı.

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Taksim inşaat

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
idamı getirebilmek için bu yaratiklarin daha ne kadar ileri gitmesi gerekli??
taksim meydanı polis dolu kaçırırken gören yokmu bizi gördüğü yerde kimlik soran polis nerdeymiş izinlimmiymiş
@mehmetaliecir yıllık izindeler .. hadi onu geçtim o bıçaklanan kadın neden çığlık atmıyo diğer beyaz montlu kadın neden otele girip resepsiyondakine polis çağır demiyo .. yanından geçip giden vatandaşlar neden polisi aramıyo coca-cola nın plasiyer şoförü neden "-hop ne oluyor kardeşim" demiyo ... yer "TAKSİM 2018" tek kelime ile yazıklar olsun ...
yarına kalsa da yarına kalmaz.. İnşallah mapustan cenazen çıkar...
idam olmadıktan sonra, yakala besle çıksın yine yaksın birinin canını.
@hu6167 2 Saat sonra serbest..
aynısını ona da yapmak lazım !!!
vay anasını taş devri gibi... kadını sırtlamış götürüyor vay anam vay. İstanbul da demek ki taş devri kanunları halâ geçerli....!!!
tecavüzcü iyi iş çıkarmış.tereyağından kıl çeker gibi.
Sanki bu kadınlar sanki bu Sapıgı tanıyormus gibi bir hava var videoda kacırılan kadın adamın üzerinde hiç bi tepki vermiyor orada Çok kamyonu 1 de taksi var düzgün bir tepki verse Sapık var bizi kacırıyor diye inanın adamlar cullanır Ama ' sevgili kayga ediyorsa yada birbirini tanıyan kadın erkek malum karısmak baya başa bela açar Ya bunda uyusturucu almaya çalıstılar torbacı bu kişi Bilmiyorum ama çeliski var gibi ama iş zorla olduguna göre devlet yinede bu serefsizler gerekli çezayı vermeli
Kaç sene alacak acaba çok merak ediyorum. Bir insanın hayatını, psikolojisini, yaşama isteğini yok eden bu yaratığın 15 yıldan fazla almayacağını düşünüyorum.
Bunu asmayan adalete tüküreyim ben. Bunu yaşatan ülke ne müslüman ne lâik ne modern ne de yaşanabilir bir yer olur
adaletin olmadığı,hukukun işlemediği bir ülkede idam istemek işlenecek cinayetlere ortak olmaktır.
idammmmmmmmm
polisler heryerde gbt yapıyor ama masum halkı çeviriyorlar tramway çıkışları caddeler vs gidip tarlabaşının girişlerinde durun , tarlabaşında durun orada çevirme yapın oralarda hiç polis yok gbt sorgulayan bi sürü bela semt var oralara gidin
göruntulerde o kadar erkek denecek insan var ama bır kız yureği yok yazık cok yazık
Bu ne be habere bak, istanbulun göbeğinde omzuna alıp eve götürüp tecavüz etmek ne demek, cesarete bak, zihniyete bak, Allah seni kahretsin be adam, anamız bacımız herkes olabilirdi, liğme liğme öldürün bu sapıkları
Dikkatinizi çekem bir sey varmı çevredeki bütün insanlar çok rahat Aralarından gecen montlu ablamız yanlarından dönen kola kamyonu diplerinden gecen bir tane erkek sonrası çöp kamyonu taksi sebeb ne ?
@asikann01 boş yapma
Hapishane ömrün diğer mahkumların kucağında geçer inşallah..
böle adamları idam etsinler idam. adam omzuna almis bitane polis yokmu orada allah aşkına ya istanbulun göbegi
istenildiği zaman istenilen kanun jet hızıyla çıkarıla biliyorken illa idam mı gerek? bu tür caydırıcı kanunlar neden devreye girmiyor?
bu adaletle bu kanunla üç ay yatarı var
2 Saat sonra serbest...
dağ başında ancak bu kadar olur
düşünün devletten kanundan korkmaz olmuş insanlar scaba neden oturup kendine doruyormu meclis
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