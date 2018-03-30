Taksim'deki dehşette flaş gelişme!

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti.
Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı. Engin K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
BİRİ DAHA ÖNCE YAKALANMIŞTI
Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Engin K.'nın arkadaşı Dursun A.'nın yakalanmıştı.
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