TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNŞAATI 7 YIL ÖNCE BÖYLE YANDI

İSTANBUL DHA

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce, 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Hastane inşaatında çıkan yangından görüntüler