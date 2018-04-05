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TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNŞAATI 7 YIL ÖNCE BÖYLE YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce, 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı.

İSTANBUL DHA
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce, 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Hastane inşaatında çıkan yangından görüntüler

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