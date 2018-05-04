Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının üzerinden 1 ay geçti. Yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe kaplamaları sökülmeye başlandı. Şu ana kadar dev binadaki kaplamaların yaklaşık üçte birinin söküm işlemi tamamlanabildi. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan hastanenin kapalı olması nedeniyle şu anda çevresinde sessizliği hakim. Çevre esnafı hastanenin kapalı olması nedeniyle zor durumda olduklarını söyledi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ



Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 Nisan'da çıkan yangında korku dolu anlar yaşanmıştı. İtfaiye raporuna göre, atık cam şişe kumbarasının yanındaki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın bir anda büyümüş ve binanın dış cephe kaplamalarının tutuşmasıyla üst katlara sıçramıştı. İçerde bulunan hastalar, personel ve çevrede bulunanların yardımıyla hızla dışarı çıkarılırken, büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Yapılan incelemeler sonucu dış cephe izolasyon malzemelerinin değiştirilmesine karar verildi. Bu amaçla binanın tüm dış cephe kaplamaları sökülmeye başlandı. Ancak şu anda kaplama söküm işleminin ancak üçte biri tamamlanabildi. Her gün on binlerce kişiyi ağırlayan bölge ise derin bir sessizliğe büründü.