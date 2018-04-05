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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:02 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var onları da hastaneye gönderiyoruz." dedi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki tahliye işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bir taraftan da yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Usta, şöyle konuştu:

"İçerideki hasta sayısını tam olarak bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki bütün hastalar dışarı çıkarıldı. Zaten yürüyebilen, ayakta tedavi olan hastalar da kendilerinden çıkıyorlar. Yangın nereden kaynaklandı, nereden çıktı bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların hepsi dışarı çıkarıldı fakat diğer katlarda da hasta olduğunu görüyoruz. Onların tahliyesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Üst katlarda duman içeri girdiği için en üst katlara müdahale etmek zorluyor. Helikopter de geliyor. Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var, onları da hastaneye gönderiyoruz. Burada bahçede tedavi ediliyor, müdahale ediliyor ama olumsuz bir şey yok."

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yangın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangının bilançosu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çok geçmiş olsun. Ucuz atlattık
Yanıcı yalıtım malzemesi kullanılmış herhalde dış cephe yanmış hep.
geçmiş olsun.... şimdi hangi müteahhit elini ovuşturuyor? onu merak ettim...
Beyoğlu belediye başkanının vekilimi bu arkadaş?
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