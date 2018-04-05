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Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

TAKSİM Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi.

Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından içeriden çekilen fotoğraf, oluşan hasarı gözler önüne serdi.

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