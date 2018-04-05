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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin: - "Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor" - "Arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda, içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. İnşallah neticede üzücü bir durumla karşılaşmayız"

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor." dedi.

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Şahin, yetkililerden yangın ve söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Şahin, ambulans ve itfaiyelerin daha rahat çalışabilmesi için geliş gidiş noktalarının açılması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Burada gazetecilere bilgi veren Şahin, şunları söyledi:

"Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. Arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda, içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. İnşallah neticede üzücü bir durumla karşılaşmayız."

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

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İstanbul Valisi Vasip Şahin

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