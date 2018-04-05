Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "İçerideki hastaların hemen tamamı tahliye edilmiş durumda, arkadaşlarımızın bana verdikleri bilgilere göre. Yalnız 8. kattaki yoğun bakımda olan hastalarımız güvenli bir alana alınarak hem itfaiyemizin hem doktorlarımızın kontrolünde şu anda orada tutuluyorlar. Aşağıya inme konusunda doktorlarımız, 'Uygundur, indirilebilir' derlerse indirilecekler yoksa şu anda inen arkadaşlarımızın bana verdikleri bilgiye göre orada güvenli bir noktada kontrol altındalar." dedi. İstanbul Valisi Şahin, olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi: "Şu anda yangın büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı. İtfaiyenin verdiği bilgiye göre içeride yangın yok, duman var, dumanın tahliyesi yapılıyor. Yangın, dış yüzeyde ve çatıda meydana geldi. İçerideki hastaların hemen tamamı tahliye edilmiş durumda, arkadaşlarımızın bana verdikleri bilgilere göre. Yalnız 8. kattaki yoğun bakımda olan hastalarımız güvenli bir alana alınarak hem itfaiyemizin hem doktorlarımızın kontrolünde şu anda orada tutuluyorlar. Aşağıya inme konusunda doktorlarımız, 'Uygundur, indirilebilir' derlerse indirilecekler yoksa şu anda inen arkadaşlarımızın bana verdikleri bilgiye göre orada güvenli bir noktada kontrol altındalar. Dumandan etkilendiklerine dair bir bilgi vermediler ama herhalde etkilenmiş olsalardı onu da söylerlerdi bana. Bunlar ilk bilgiler, daha detaylı bilgiler sizinle paylaşılacak."

Vali Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyla birlikte olduğunu ifade ederek, "İki başsavcı vekilimiz ve dört savcımızın konuyla ilgili görevlendirildiğini şimdi bana söyledi. Tabi geçmiş olsun diyoruz. Allah böyle bir kazayla bir daha bizleri muhatap kılmasın. Umudumuz ve inşallah neticesi de böyle olur, en büyük sevincimiz bir can kaybı şu ana kadar yaşanmamış olması, şu ana kadar böyle bir bilgi gelmemiş olması. İnşallah sonuna kadar da bu bilgimiz teyit edilmiş olur." diye konuştu. Yangının çıkış nedeninin belli olup olmadığı sorusuna Şahin, "Henüz soğutma ve söndürme çalışmaları devam ettiği için yangının çıkışıyla ilgili teknik incelemeleri arkadaşlarımız yapacaklar, daha sonra bununla ilgili bilgi verilecek." cevabını verdi. Vali Şahin, yoğun bakımdaki hastaların tahliyesine ilişkin soruyu ise "Tahliye edilebilecekler tahliye edildi. Tahliyesi riskli olanlar, doktorlarımız tarafından, itfaiye ekiplerimiz tarafından orada güvenli alanda tutuluyorlar zaten." şeklinde yanıtladı. Tahliye sayısıyla ilgili sorulan soruya Şahin, şu cevabı verdi: