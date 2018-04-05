İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki yetkililer, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme yapıyor.
Bakan Demircan, Gaziosmanpaşa'daki hastaneye gelişinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.
Demircan ve beraberindekiler, hastanede incelemelerde bulunuyor.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın
- Sağlık Bakanı Demircan ve beraberindeki yetkililer, hastanede incelemelerde bulunuyor
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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