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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan ve beraberindeki yetkililer, hastanede incelemelerde bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki yetkililer, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme yapıyor.

Bakan Demircan, Gaziosmanpaşa'daki hastaneye gelişinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Demircan ve beraberindekiler, hastanede incelemelerde bulunuyor.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

- Sağlık Bakanı Demircan ve beraberindeki yetkililer, hastanede incelemelerde bulunuyor

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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
11 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
12 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
13 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
14 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
15 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
16 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
17 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
18 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
19 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
21 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
22 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
23 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
24 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
25 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
26 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
27 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
28 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
29 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
30 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
31 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
32 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
33 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
34 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
35 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
36 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
37 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
38 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
39 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
40 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
41 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
42 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
43 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
44 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
45 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
46 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
47 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
48 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
49 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
50 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
51 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
52 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
54 / 54

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Demircan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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