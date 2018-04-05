Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki yetkililer, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme yapıyor.

Bakan Demircan, Gaziosmanpaşa'daki hastaneye gelişinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Demircan ve beraberindekiler, hastanede incelemelerde bulunuyor.