Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün hastalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen SABİM'e, Alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelişinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Demircan, hastanedeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, burada milletimizi endişelendiren, üzen bir hadisenin yaşandığını, can kaybı olmadan üstesinden gelindiğini söyledi.

Doktorlardan hemşirelere, sağlık görevlisinden hasta ve hasta refakatçilerine, yangın esnasında çok ciddi bir görev yapan ve performans sergileyen itfaiye çalışanlara teşekkür eden Demircan, "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı omadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün hastalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen SABİM'e, Alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Burada da bir danışma ofisimiz var, buradan da hastaların durumu ve nerede oldukları konusunda bilgi alabilirler." ifadelerini kullandı.