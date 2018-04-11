Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği, yangınların kontrol altına alınıp genişlemesine izin vermeyecek malzeme ve yöntemlerin kullanılmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.
Birlik tarafından, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangına ilişkin yapılan açıklamada, felaketin herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, dış cephe boyunca hızla yayılan yangının can kaybına neden olmadığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu yangında dikkatlerden kaçmaması gereken husus, yangının hızla yayılmış olmasıdır." denilerek, şunlar kaydedildi:
"Yönetmeliklere uygun malzemelerin kullanılmamasından dolayı yangın hızla bütün cepheyi sarararak, çatıya ulaşmıştır. Avrupa'daki istatistiklere göre 60 yıl önce küçük bir yangının tam bir yangın haline gelmesi için geçen süre 15 dakika iken, günümüzde bu süre yaklaşık 3 dakikaya inmiştir. Bunun en önemli nedeni ise binalarda kullanılan malzemelerin yanıcı özellikler taşımasıdır. Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği olarak, yangının kontrol altına alınıp genişlemesine izin vermeyecek malzeme ve yöntemlerin kullanılmasının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Yangın konusunda yönetmeliklerimizde bir eksiklik olmamasına rağmen, denetimler ne yazık ki yetersizdir. Yönetmeliklerimize göre 28,5 metreden yüksek yapıların cephe ısı yalıtım uygulamalarında, yanıcı ısı yalıtım ürünlerinin kullanılmaması gerekmektedir. Bu konuda kamuoyunun bilinçli olması, yapılarda kullanılan malzemelerin içeriği hakkında fikir sahibi olması gerekmektedir. Yangın, dayanımı zayıf yalıtım malzemelerinin kullanılması, yapıların kısa sürede alev almasına, zehirli gazların açığa çıkmasına, suyla söndürmenin imkansız hale gelmesine neden olmaktadır. Vatandaşlarımızın binalarda kullanılan yalıtım malzemelerinin yönetmeliğe uygun olarak yüzde 100 yangın dayanımı sağladığına dikkat etmesini önemle rica ediyoruz."
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