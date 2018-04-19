Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangın

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin itfaiye raporunda, "Bina dahilinden ya da atık cam şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturmasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine varılmıştır." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının kaçta başladığı, ihbarın saat kaçta geldiği ve itfaiye ekiplerinin kaç dakika içinde olay verine vararak yangına müdahale ettiği bilgileri ayrıntılı olarak yer aldı. Rapora göre 17.16'da yapılan ihbarın ardından itfaiye ekipleri 17.20'de olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

İtfaiye ekipleri olay yerine vardıklarında yangının hastanenin dış cephesi ile çatısında alevli bir şekilde sürdüğü belirtilen raporda, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.