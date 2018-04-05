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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

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