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Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanan bölümünün üçüncü kat penceresinden duman yükseldi. Kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.

Yanan hastanenin üçüncü katının penceresinden öğle saatlerinde kısa süreli duman yükseldi. Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Taksim İlk Yardım Hastanesi yangın

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Yananı görür Allah :)
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