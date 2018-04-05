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 TAKSİM İLK YARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangına Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Bahçeşehir, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer itfiaye ekipleri müdahale ediyor. Hastanenin dış cephesi alev alev yandı. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yangın nedeniyle hastalar da tahliye edildi. Hastane çalışanları tahliye çalışmalarında itfaiyeye destek veriyor.
O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Vali Şahin, yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Şahin, duman tahliyesinin de sürdüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü:
-Yangından alevli görüntü
-Şahin'in açıklaması
-Detaylar

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