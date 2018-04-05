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Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastalar tahliye ediliyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

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Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangına Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi itfiaye ekipleri müdahale ediyor. Hastanenin dış cephesi alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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PATLAMA SESLERİ GELMEYE BAŞLADI

PATLAMA SESLERİ GELMEYE BAŞLADI
Hastanenin yakınlarında benzin istasyonu olduğu bildirildi. Ayrıca patlama sesleri de gelmeye başladı. Hastalar tahliye ediliyor.
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istanbul Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi yangın

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Şuan baya hastanenin yakınındayız Göründüğünden daha kötü manzara bi var
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