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Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastalar tahliye ediliyor.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangına Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi itfiaye ekipleri müdahale ediyor. Hastanenin dış cephesi alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

PATLAMA SESLERİ GELMEYE BAŞLADI

Hastanenin yakınlarında benzin istasyonu olduğu bildirildi. Ayrıca patlama sesleri de gelmeye başladı. Hastalar tahliye ediliyor.

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istanbul Taksim İlkyardım Hastanesi yangın

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