Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangına Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi itfiaye ekipleri müdahale ediyor. Hastanenin dış cephesi alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

PATLAMA SESLERİ GELMEYE BAŞLADI

Hastanenin yakınlarında benzin istasyonu olduğu bildirildi. Ayrıca patlama sesleri de gelmeye başladı. Hastalar tahliye ediliyor.