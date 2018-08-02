Taksim'in ortasında 'zombi' gibi krize girdi!

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, cadde üzerinde krize girdi. Yere yatarak kusan gencin etrafına vatandaşlar geldi. Genç, bir anda kendini yerden yere vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gence müdahale etmek istedi. Ancak hem kendini yere vuran hem de adeta “zombi” gibi bağıran genci çok sayıda vatandaş bir türlü zapt edemedi. Bu sebeple sağlık ekiplerinin müdahale edemediği genç, vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Yürekleri sızlatan gencin ibretlik hali ve tüm bu yaşananlar ise motosikletli bir gencin kask kamerasına yansıdı.
İHA
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