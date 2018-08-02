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Taksim'in ortasında 'zombi' gibi krize girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

Taksim’in ara sokaklarında uyuşturucu madde krizine girdiği iddia edilen bir genç kendini yerden yere vurdu. Vatandaşlar tüm uğraşlarına rağmen “zombi” gibi bağıran genci zapt edemedi. Sağlık ekiplerinin bile müdahale edemediği gencin o dehşete düşüren hali kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, cadde üzerinde krize girdi. Yere yatarak kusan gencin etrafına vatandaşlar geldi. Genç, bir anda kendini yerden yere vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gence müdahale etmek istedi. Ancak hem kendini yere vuran hem de adeta “zombi” gibi bağıran genci çok sayıda vatandaş bir türlü zapt edemedi. Bu sebeple sağlık ekiplerinin müdahale edemediği genç, vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Yürekleri sızlatan gencin ibretlik hali ve tüm bu yaşananlar ise motosikletli bir gencin kask kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim İstiklal Caddesi uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
devlet Suriyeli gençlere bakmak yerine kendi gençlerine baksa böyle görüntüler yaşanmaz .
TAKSİM DEMEK PİSLİK DEMEKTİR NİCELERİ ORDA BU HALDE UYUŞTURUCU FUHUŞ HEPSİ KOL GEZİYOR ÖZELLİKLE O GECE KULÜPLERİ BARLARDA NE PİSLİKLER DÖNÜYOR EĞLENCE ADI ALTINDA NE REZİLLİKLER YAŞANILIYOR DEVLETİN TAKSİME ÖZELLİKLE ORDAKİ BARLARA GECE KULÜPLERİNE EL KOYMASI LAZIMDIR TAKSİMDE CİDDİ BİR TEMİZLİK ŞARTTIR.
Ülke uyusturucu batagına düsmüs gençler leblebi gibi uyusturucu madde yutuyor Böyle olaylar çok var söyle bakın dikkatli görürsünüz Adana sıcagında 55 .60 belki daha fazla asfaltında Deniz diye yolda yüzenleri gördüm Yolda giden arabaya kucagını açarak kosanları Olmuyan seyleri yerden topluyanları Arabanın el freni cekip aniden durup karsıdan gemi geliyor diyenleri çok gördüm Milletin piskolojisi zaten bozuk kimysal maddeleri içip hayalüsyon görüp saga sola kendilerine zarar veriyorlar Adana Baraj gölü etrafı uyusturucu içenlerin mekanı olmus Fuhuş yatagı olmus Polisler görmüyormu bunları?
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