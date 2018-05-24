Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

İstanbul'un en önemli merkezlerinden biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken bir eylem yapıldı. Sol partilerin sık sık eylem yaptığı alanda bu kez Saadet Partisi vardı.
Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından önceki akşam Taksim'de bir eylem yapıldı.
İstiklal Caddesi'nde, üzerlerindeki kıyafetleri çıkartan gençler, bir anda "#Değiştir" tişörtleri ile Taksim'deki kalabalığı şaşırttı.
Milli Gazete'de yer alan habere göre, meşale yakıp, davul da çalan grup ayrıca, "Bilge Başkan" sloganları da attı...
Öte yandan, Saadet Partisi İstanbul Gendik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı'nın önderlik ettiği eylemde, "Bilge Başkan ne istersen iste bizden" şeklinde şarkı da söylendi.
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