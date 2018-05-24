HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Taksim İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken bir eylem yapıldı. Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından önceki akşam yapılan eylemde, üzerlerindeki kıyafetleri çıkaran gençler, bir anda '#Değiştir' tişörtleri ile Taksim'deki kalabalığı şaşırttı.

İstanbul'un en önemli merkezlerinden biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken bir eylem yapıldı. Sol partilerin sık sık eylem yaptığı alanda bu kez Saadet Partisi vardı.

Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından önceki akşam Taksim'de bir eylem yapıldı.

İstiklal Caddesi'nde, üzerlerindeki kıyafetleri çıkartan gençler, bir anda "#Değiştir" tişörtleri ile Taksim'deki kalabalığı şaşırttı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, meşale yakıp, davul da çalan grup ayrıca, "Bilge Başkan" sloganları da attı...

Öte yandan, Saadet Partisi İstanbul Gendik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı'nın önderlik ettiği eylemde, "Bilge Başkan ne istersen iste bizden" şeklinde şarkı da söylendi.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Yeni Karaköy İskelesi'nin gündüz çekilen hava fotoğraflarıYeni Karaköy İskelesi'nin gündüz çekilen hava fotoğrafları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi Taksim Saadet Partisi eylem istanbul

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.