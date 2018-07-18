Taksim Metrosu asansöründe mahsur kalan kedi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Taksim Metrosu asansörünün boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Taksim Meydanı Gezi Parkı çıkışındaki asansör boşluğundan kedi sesi duyan vatandaş, durumu itfaiye ve metro görevlilerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörün içerisine girerek balyozla duvarı kırdı.
Yaklaşık 1 saat uğraşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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