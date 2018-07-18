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TAKSİM METROSUNDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

  Taksim metrosu Gezi Parkı çıkışındaki asansör aralığına 2 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim metrosu Gezi Parkı çıkışındaki asansör aralığına 2 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ezgi Tekin isimli bir kişi dün Taksim metrosu Gezi parkı çıkışındaki asansörden kedi sesi geldiğini duydu. Güvenlik görevlilerine olayı bildiren kadın oradan ayrıldı. Bugün aynı yerden yine kedi sesi geldiğini duyan Tekin bu sefer itfaiye ekiplerine haber verdi ve orada bekledi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kedinin mahsur kaldığı yeri kırdı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda kedi kurtarılarak Gezi Parkına salındı.

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