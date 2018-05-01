TAKSİM MEYDANI AÇILDI

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise henüz açılmadı.
Görüntü Dökümü:
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-Yayaların meydana girişi
-Polislerin meydandan ayrılmaları
-Araçlardan detay
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