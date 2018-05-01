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Taksim Meydanı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı.

Taksim Meydanı açıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise henüz açılmadı.

(FOTOĞRAFLI)

Taksim Meydanı açıldıTaksim Meydanı açıldı

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