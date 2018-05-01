Taksim meydanı açıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Taksim'e metro seferleri başladı.

Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise saat 21.30 sıralarında açıldı. Seferler normale döndü.

(FOTOĞRAF)

