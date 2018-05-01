HABER

Taksim meydanı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Taksim'e metro seferleri başladı.
Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise saat 21.30 sıralarında açıldı. Seferler normale döndü.
(FOTOĞRAF)

Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
AK Parti'den flaş 24 Haziran seçimi kararı!AK Parti'den flaş 24 Haziran seçimi kararı!
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklamasıErdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

İstanbul'da olaylı gece!

İstanbul'da olaylı gece!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.