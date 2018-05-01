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TAKSİM MEYDANI AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

-Taksim'e metro seferleri başladı.

-Taksim'e metro seferleri başladı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise saat 21.30 sıralarında açıldı. Seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Yayaların meydana girişi
-Polislerin meydandan ayrılmaları
-Araçlardan detay

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