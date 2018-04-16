 TAKSİM MEYDANI BARİYERLERLE KAPATILDI (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL,DHA
CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Cumhuriyet anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken alana kimse alınmıyor.
OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Kapatılan alan
-Polis bariyerleri
-Polis ekiplerinin Cumhuriyet anıtı çevresinde
-Polisin içeriye kimseyi sokmaması
-Geniş önlemler
-Genel ve detaylar
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