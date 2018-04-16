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Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Enver ALAS - Cansel KİRAZ  Zeki GÜNAL / İSTANBUL,DHA - CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı (1)

Enver ALAS - Cansel KİRAZ Zeki GÜNAL / İSTANBUL,DHA - CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Cumhuriyet anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken alana kimse alınmıyor.
OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'ında oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı (1)Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı (1)Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı (1)Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı (1)

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