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Taksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.

Taksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyor

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.
Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dün gece TIR'larla getirildi. Demir bariyerler, bugün akşam saatlerinden itibaren yine belediye ekipleri tarafından dizilmeye başlandı.
(FOTOĞRAF)

Taksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyorTaksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyorTaksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyorTaksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyor

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