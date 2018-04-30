TAKSİM MEYDANI DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR

Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul DHA
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.
Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dün gece TIR'larla getirildi. Demir bariyerler, bugün akşam saatlerinden itibaren yine belediye ekipleri tarafından dizilmeye başlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin demir bariyerleri dizmesi
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