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TAKSİM MEYDANI DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul DHA 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.

Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul DHA
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.
Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dün gece TIR'larla getirildi. Demir bariyerler, bugün akşam saatlerinden itibaren yine belediye ekipleri tarafından dizilmeye başlandı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin demir bariyerleri dizmesi
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