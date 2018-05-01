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Taksim Meydanı havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim ve çevresindeki son durum havadan fotoğraflandı.

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