Taksim Meydanı havadan fotoğraflandı

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim ve çevresindeki son durum havadan fotoğraflandı.
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