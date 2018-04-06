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Taksim Meydanı lalelerle süslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Meydanı'nı lalelerle donattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13. Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi.

İBB'den yapılan açıklama göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından saksılarda yetiştirilen 125 çeşitteki toplam 187 bin lale, Taksim Meydanı'nı süslüyor. Birbirinden güzel rengarenk laleler, meydandan yolu geçen ziyaretçilere tam bir görsel şölen yaşatıyor.

Laleler, İstanbulluların yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor. Birçok vatandaş ve turist Taksim Meydanı’ndan, telefonlarıyla canlı yayın yaparak bu güzel anları sevdikleriyle paylaşıyor.

Emirgan Korusu'nda 3 Nisan'da gerçekleştirilen törenle 13. Lale Festivali'ni başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl şehrin parklarına, bahçelerine, meydan ve caddelerine 125 ayrı türde 30 milyon lale diktiklerini ifade ederek, lalelerin tamamının yerli ve milli olduğunu belirtmişti.

30 Nisan'a kadar devam edecek Lale Festivali kapsamında; Taksim Cumhuriyet Anıtı ve havuzlar arasına 72 adet 1,2x1,2 metrekare ölçülerinde kare saksı ile 54 adet 2,4x0,8 metrekare ölçülerinde dikdörtgen saksı konuldu.

Diğer bir bölgeye ise 8 adet 3,4x,3,4 m2 kare oturmalı saksı ile 1 adet 6x6 metrekare ölçülerinde 3 katlı kare oturmalı saksı yerleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Lale Taksim

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