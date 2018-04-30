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Taksim Meydanı'nda gece yarısı 1 Mayıs hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 02:30 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde kamyonlarla getirilen demir bariyerler, işçiler tarafından Taksim Meydanı’nın kritik noktalarına konuldu.

Bu kapsamda Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi girişine ve Cumhuriyet Anıtı çevresine bariyerler konuldu.

Taksim'de 1 mayıs hazırlıkları


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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Taksim Meydanı 1 Mayıs polis bariyeri

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