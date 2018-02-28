 - TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NE AĞAÇLAR YERLEŞTİRİLİYOR

* İlk olarak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne saksı içinde 19 manolya ağacı yerleştirildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN -Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne konulacak ağaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından getirildi.

İlk olarak Taksim Meydanı'na saksı içerisinde 8 manolya ağacı yerleştirildi. Galatasaray Meydanı'na 5, Ağa Camii önüne ise 6 ağaç konuldu. İlerleyen günlerde başka ağaçların da getirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçlardan genel ve yakın detaylar

-İstiklal Caddesinden detay görüntü

-Caddedeki ağaçlardan detay görüntü

-Taksim Meydanındaki ağaçlardan detay görüntü

-Taksim Meydanından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar