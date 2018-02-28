Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ağaçlar yerleştiriliyor

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN -Hakan KAYA/İSTANBUL (DHA) Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne konulacak ağaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından getirildi.

İlk olarak Taksim Meydanı'na saksı içerisinde 8 manolya ağacı yerleştirildi. Galatasaray Meydanı'na 5, Ağa Camii önüne ise 6 ağaç konuldu. İlerleyen günlerde başka ağaçların da getirileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)