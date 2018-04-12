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Taksim Meydanı’na EURO 2024 adaylığı için belirlenen slogan yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sloganı olan ’Birlikte Paylaşalım’ yazısı Taksim Meydanı’na yazıldı.Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sloganı Ocak ayında açıklanmıştı.

Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sloganı olan ’Birlikte Paylaşalım’ yazısı Taksim Meydanı’na yazıldı.
Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sloganı Ocak ayında açıklanmıştı. Belirlenen ‘Birlikte Paylaşalım’ sloganı 10 ilin meydanlarına yazıldı. İstanbul’da da Taksim Meydanı’na ‘Birlikte Paylaşalım’ yazısı yazıldı. Yazı yerli ve yabancı bir çok kişinin dikkatini çekti. Vatandaşlar yazının yanında fotoğraf çektirdi.

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