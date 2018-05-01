HABER

TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEK İSTEYEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Taksim Meydanı'na pankart açıp slogan atarak girmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı'na pankart açıp slogan atarak girmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Taksim Meydanı'na pankart açıp sloganlar atarak girmeye çalışan biri kadın 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı. Kelepçelenen eylemciler polis minibüsüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
----------
-Grubun meydana gelişi
-Gözaltına alınmaları

Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
Komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardıKomşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.