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Taksim Meydanı'na girmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı (Ek Görüntü)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Taksim Meydanı'na pankart açıp slogan atarak girmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'na pankart açıp slogan atarak girmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Taksim Meydanı'na pankart açıp sloganlar atarak girmeye çalışan biri kadın 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı. Kelepçelenen eylemciler polis minibüsüne götürüldü.

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