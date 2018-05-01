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- Taksim Meydanı'na girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydan'a slogan atarak yürüyen biri kadın dört kişi gözaltına alındı.  Ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs" yazılı parkart ile Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürüyen biri kadın dört kişiye polis müdahale etti.

- Taksim Meydanı'na girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydan'a slogan atarak yürüyen biri kadın dört kişi gözaltına alındı.
Ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs" yazılı parkart ile Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürüyen biri kadın dört kişiye polis müdahale etti. Slogan atan iki kişinin direnmesi üzerine polis yere yatırarak kelepçe taktı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Taksim Meydanı'na girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Taksim Meydanı'na girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Taksim Meydanı'na girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

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