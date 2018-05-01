TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ Yüksel KOÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)
Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydan'a slogan atarak yürüyen biri kadın dört kişi gözaltına alındı.
Ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs" yazılı parkart ile Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürüyen biri kadın dört kişiye polis müdahale etti. Slogan atan iki kişinin direnmesi üzerine polis yere yatırarak kelepçe taktı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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- Slogan atan üç kişi
- Pankartın görüntüsü
- Polisin ters kelepçe yapması
- Kadının slogan atması
- Kadının gözlatına alınması
- Detaylar
01.05.2018 - 14.32 Haber Kodu : 180501134
01.05.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180501139
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