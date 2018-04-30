HABER

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 01:53 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı

İSTANBUL (AA) -1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir olayın yaşanmaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, meydana İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı.

Taksim'in farklı noktalarına önceki günlerde getirilip bırakılan bariyerler, güvenlik önlemleri kapsamında meydanın çevresine gece saatlerinden itibaren yerleştirilmeye başlandı.

AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!
Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Düzce'de maskeli sürücü alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Emniyet güvenlik önlemleri istanbul polis Taksim

En Çok Okunan Haberler

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda gece yarısı 1 Mayıs hareketliliği

Taksim Meydanı'nda gece yarısı 1 Mayıs hareketliliği

İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Şehidimizin kimliği belli oldu

Şehidimizin kimliği belli oldu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.