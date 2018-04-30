Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri

İSTANBUL (AA) -1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir olayın yaşanmaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda, meydana İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı.
Taksim'in farklı noktalarına önceki günlerde getirilip bırakılan bariyerler, güvenlik önlemleri kapsamında meydanın çevresine gece saatlerinden itibaren yerleştirilmeye başlandı.
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