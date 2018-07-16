Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti

Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul,(DHA) BEYOĞLU Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması kapsamında Taksim Gezi Parkı'nın yanına kurulan etkinlik alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan etkinlikler alana kurulan dev ekranla yakından takip edilirken, etkinlik alanındaki yabancı turistler dikkat çekti. Etkinlik alanında bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı.
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