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Taksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı'nda aynı anda 2 bin kişinin iftar yapabileceği alan oluşturuldu.

Taksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kuruldu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Meydanı'nda aynı anda 2 bin kişinin iftar yapabileceği alan oluşturuldu. Meydana kurulan masalarda Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği verilecek
Beyoğlu Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak Taksim Meydanı'na kurduğu iftar masaları, bu yılın ilk iftar gününde de hazırlandı. Meydana kurulan masalarda Ramazan ayı boyunca her gün 2 Bin kişiye iftar yemeği verilecek. İftar yemeğinin verileceği alana gelen Beyoğlu Belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı ve en önemlisi paylaşma ayı. İslam felsefesinin İslam düşüncesinin dünyadaki bütün ideolojilere farklı olan tarafı işte tam bu duygu. Karşılıksız verme duygusu ve paylaşma duygusu. Belki dünya bunu kabullense ortada savaşlar kalmayacak. İşte paylaşma deyinde sofra kültürü önemli, bizim kültürümüzde de sofra önemli ve Türkiye'nin İstanbul'un Beyoğlu'nun en önemli Meydanı'nda, Türkiye'nin Meydanı'nda rahmet ayında bunu en iyi anlatan Ramazan iftar sofrasını açmış bulunuyoruz. Burada her akşam binlerce insanı ağırlayacağız. İftardan yarım saat 40 dakika evvel hem ilahiler hem ezan, hem de Kuran-ı Kerim ve hem de duanın okunduğu bir ortam oluyor ve insanlar buraya bir saat evvelinden geliyorlar, iftarlarını huşu içerisinde bekliyorlar. Burada bir sosyalleşme, bir paylaşma, bir buluşma oluyor. Burada sadece Beyoğlululara değil, bütün İstanbullulara hizmet ediyoruz. İstanbullular, İstanbul'un dört bir tarafının keyfine varmak istiyor. Bu şehri yudumlamak istiyor, hissetmek istiyor ve en çok turistler bundan etkileniyor. Çünkü burada aslında insanları ve toplumu da tanımış oluyorlar. Bu paylaşma duygusu Ramazan'ın ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Taksim'in orta noktasında bunu yaşatmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Beyoğlu Belediyesi tarafından, Taksim Meydanı ve Beyoğlu'nun çeşitli semtlerine kurulan masalarda her gün 5 Bin kişiye iftar yemeği verilecek.

(FOTOĞRAF)

Taksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kurulduTaksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kurulduTaksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kuruldu

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