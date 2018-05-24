HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Taksim Meydanı'nda "birlik sofrası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda "birlik sofrası" adıyla düzenlenen iftar programına, ruhani liderler, konsoloslar, iş, kültür, sanat, spor ve medya camiasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - "Dünyanın muhtaç olduğu ecza, bu meydanda ayan beyan ortadadır. İnsaniyetin çölde vaha misali aradığı sofra bugün Taksim Meydanı'nda el birliğimizle kurulmuştur"

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, Taksim Meydanı'nda "birlik sofrası" adı altında iftar programı düzenlendi.

Belediyenin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına, Türkiye'deki ruhani liderler, konsoloslar, iş, kültür, sanat, spor, medya camiasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Tasavvuf müziği konserinin ardından akşam ezanıyla iftarını açan davetlilere hitap eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim Meydanı'nda kurulan iftar sofrasının önemine değindi.

Bu topraklarda yüzlerce yıldır kardeşlik içinde yaşandığını belirten Demircan, "En önemlisi Taksim Meydanı'nın orta yerinde ezel ve ebet ile beraberiz. Bizden öncekilerin mirasının üzerinde, bizden sonrakilere bırakacağımız mirası inşa etmekteyiz. Beyoğlu'nun üzerine inşa olduğu miras, sürdürdüğü eşsiz gelenek, geliştirerek büyüttüğü yegane duygu, hoşgörüdür, birlikte yaşama olan inancıdır. Bugün Taksim Meydanı ışıl ışıl, Beyoğlu bayram yeri. Burada dalga dalga genişleyen bir kardeşlik halesi var. Bu kardeşlik ateşini kalplerimizde yakana, her dem dipdiri tutana şükürler olsun." diye konuştu.

Demircan, dünyanın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Demircan, şunları kaydetti:

"Dünyanın muhtaç olduğu ecza bu meydanda ayan beyan ortadadır. İnsaniyetin çölde vaha misali aradığı sofra bugün Taksim Meydanı'nda el birliğimiz ile kurulmuştur. Çatısı kardeşlikten çatılmış dünya evinin hasret kaldığı en güzel manzara birlikte kurduğumuz bu rengarenk sofradır. Ben bu sofraya baktıkça ümitvar oluyorum. Bu sofrada sizlerle buluşunca ramazanı daha bir seviyorum. Taksim Meydanı'ndaki bu güzel manzaraya baktığımda adına dünya denilen bu hayata sınavda iyilikte buluşan güzel insanlar görüyorum."

Konuşmanın ardından Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman dua etti.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
HDP, İzmir milletvekili adaylarını tanıttıHDP, İzmir milletvekili adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev ile Suriye'yi görüştüCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev ile Suriye'yi görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Belediyesi Taksim

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

İlginizi Çekebilir

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor

Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.