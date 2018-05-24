İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, Taksim Meydanı'nda "birlik sofrası" adı altında iftar programı düzenlendi.

Belediyenin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına, Türkiye'deki ruhani liderler, konsoloslar, iş, kültür, sanat, spor, medya camiasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Tasavvuf müziği konserinin ardından akşam ezanıyla iftarını açan davetlilere hitap eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim Meydanı'nda kurulan iftar sofrasının önemine değindi.

Bu topraklarda yüzlerce yıldır kardeşlik içinde yaşandığını belirten Demircan, "En önemlisi Taksim Meydanı'nın orta yerinde ezel ve ebet ile beraberiz. Bizden öncekilerin mirasının üzerinde, bizden sonrakilere bırakacağımız mirası inşa etmekteyiz. Beyoğlu'nun üzerine inşa olduğu miras, sürdürdüğü eşsiz gelenek, geliştirerek büyüttüğü yegane duygu, hoşgörüdür, birlikte yaşama olan inancıdır. Bugün Taksim Meydanı ışıl ışıl, Beyoğlu bayram yeri. Burada dalga dalga genişleyen bir kardeşlik halesi var. Bu kardeşlik ateşini kalplerimizde yakana, her dem dipdiri tutana şükürler olsun." diye konuştu.