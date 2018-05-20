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TAKSİM MEYDANI'NDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU-2 Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA  Galatasaray taraftarları 21.

DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU-2

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Galatasaray taraftarları 21. şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda coşkuyla kutluyor. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle binlerce Galatasaray taraftarı Taksim Meydanı'na akın etti. Ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla toplanan taraftarlar, meşalelerle kutlama yaptı.

Görüntü dökümü:
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-Taksim'den görüntüler
-Genel ve detaylar

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