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TAKSİM MEYDANI'NI ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 05:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA  İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.  Görüntü dökümü: --------------- -Taksim Meydanı -Şimşeklerin aydınlatması -Genel ve detaylar 

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.

Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Şimşeklerin aydınlatması
-Genel ve detaylar

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